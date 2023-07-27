杜蘇芮颱風經過台灣南部外海，風雨預計午後加劇，交通部台鐵局說明，今晚18時以前，西部幹線對號列車只開到新左營站，新左營至潮州則視風雨情況開區間車，南迴線與東部幹線花蓮=台東間各級列車停駛。台灣高鐵公司則表示，今日全線列車正常營運。

台鐵公布7月27日18時以前列車行駛概況，西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）南下對號列車行駛至新左營、北上對號列車由新左營發車；區間車（基隆=新左營間）正常行駛、（新左營=潮州間）視風雨狀況機動行駛。

東部幹線（台北=花蓮=台東間）部分，花蓮=台東間各級列車停駛；花蓮往台北方向由羅東（部分蘇澳新）行駛至台北區間，台北往花蓮方向僅行駛至羅東（部分蘇澳新）；台北=蘇澳間區間車正常行駛。

南迴線（枋寮=台東間）各級列車停駛。其餘支線部分，平溪／深澳線列車停駛；內灣／六家線、集集線、沙崙線正常行駛。

台鐵表示，關於退、換票及改乘相關訊息，只要自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。