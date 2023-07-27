當年攜手幫助勇士奪下2連霸的史蒂芬柯瑞與杜蘭特的豪華球星組合，是否還有重聚的可能性？柯瑞最近受訪時表示，他跟杜蘭特確實還有可能重新搭檔，也跟杜蘭特不只一次聊過重續前緣的可能性，只是杜蘭特遲遲沒有做出決定，也沒真正說出可以或不可以。

「我知道很多人對於我跟杜蘭特重聚話題感到好奇，更有球迷認為他的離去傷害了我，」柯瑞說，「但他沒有做過任何對不起勇士的事情，作為一名職業籃球員，他沒有欠我任何東西，也不欠勇士任何東西，這就是他離開勇士的真實情況，這是他的決定。」

「身為曾經的隊友，我對杜蘭特的決定始終保持尊重，」柯瑞說，「事實上，當他離開勇士之後，我跟杜蘭特不只一次談過重聚的可能性，但他一直沒有做出決定，也沒有說出行或不行，不過那只是一次非常普通的對話。」

可是從現實面來說，柯瑞暫時不太可能跟杜蘭特重新聯手，首先是太陽目前實力強大，不僅擁有杜蘭特，還有戴文布克、畢爾與艾頓等好手，杜蘭特暫無離開打算，其次是勇士自身豪華稅太過驚人，也不太可能有錢招募杜蘭特，或許等到杜蘭特屆退之年，才有可能發生他跟柯瑞重聚情況。