黃偉哲（右二）今早視察三爺溪防颱整備，強調颱風假放不放，地方政府很難為。（曹婷婷攝）

杜蘇芮颱風來襲，台南市政府昨天晚間宣布今天停止上班上課，但台南一上午都無風無雨，市長黃偉哲一早視察三爺溪防颱整備作業被問到「颱風假」時說，放假得早，會被質疑天氣明明不錯，為什麼放假？放假得晚，會被說「縣市長是瞎了眼嗎？雨下這麼大，讓孩子冒大風雨上學上班」，他強調，今天若任何時段下大雨、淹水，造成市民交通不便跟安全顧慮，都會考慮放假。

台南上午僅飄小雨，目前也沒有明顯颱風感受，多數網友都很開心賺到颱風假，但也有人質疑，根本無風無雨，為什麼可以放颱風假？黃偉哲上午受訪表示，預計今天過了中午會感受颱風來襲，但昨天預報認為今天上午就會下大雨，「計畫趕不上變化」。

他說，颱風不是我們所能操控的，有時速度快、有時速度慢，一周前，颱風方向是要走台灣東岸，當時警戒區是台灣東部，現在變成穿過巴士海峽，這已經是90度大反轉，而且，進入台灣海峽以什麼角度偏北？偏北時間為何？各國預測都有差距，地方政府就更難為了。

黃偉哲說，宣布放假得早，會被質疑天氣明明不錯，為什麼放假？放假得晚，又會被說縣市長是瞎了眼，雨下這麼大，卻讓孩子冒大風雨上學上班，很多責任我們都擔不起。他說，因此，今天整體若任何一個時段下大雨、淹水，造成市民交通不便跟安全顧慮，我們都要考慮放假。

他也說，台南、高雄是共同生活圈，很多台南市民在高雄工作、上課，高雄市民來台南上班，往來通勤過程中，如碰到淹水或天候不佳，會造成很多影響，基於共同生活圈，依據中央氣象局放假標準，即使台南雨量沒達到這麼高，但已經接近放假標準邊緣，也會考慮放假。