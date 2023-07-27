這幾支經典口味回歸要注意！

酷夏消暑，連鎖超商席捲現擠霜淇淋風潮，OKmart今年五月起加入戰局推出「香草牛奶霜淇淋」，不定時會員限時嚐鮮價只要19元；7-11在七月份與米其林一星餐廳頌丹樂合作，開賣「泰奶霜淇淋」僅在限定門市販售，道地的泰奶味網友嚐一口後，大讚「有如一秒置身泰國。」

全家靠著「熱商機」在霜淇淋和飲料的助攻下，五月份營收突破83.6億，六月份續創新高來到84.3億。

業績亮眼下，全家為了穩居霜淇淋霸主地位，7月起再與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手，打造最具夏日風情的「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」霜淇淋。已經有店員透露曝光8月份霜淇淋口味，傳出就是2017年的熱銷款「莓果霜淇淋」，將在睽違六年後強勢回歸！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出討論度最高的霜淇淋口味前十名，冠軍寶座讓位了嗎？

No.10 比利時巧克力霜淇淋

2023年2月回歸，搭配同時推出的草莓優格霜淇淋，吸引許多忠實冰控留言歡呼，紛紛表示「超愛比利時巧克力」、「衝了」。當時不少網友在臉書社團貼出「草莓與巧克力」雙口味霜淇淋，掀起一陣討論聲浪。有網友表示「吃起來很像滋露巧克力草莓口味的味道」、「巧克力會蓋過草莓味」、「比利時巧克力回來了，吃起來」。

根據官網公布，比利時巧克力霜淇淋使用歐洲進口比利時可可粉，高標準可可品質讓整體巧克力香氣更為凸顯，其口感甜滑醇厚，微甜微苦不膩口。

No.9 釋迦霜淇淋

全家2022年3月全家攜手台東縣政府，推出「好釋成霜釋迦霜淇淋」。根據官網公布，釋迦霜淇淋採用台東大目釋迦磨成果泥後調製而成，完整呈現釋迦風味，口感香甜軟綿。

由於當時台東釋迦產業遭遇銷售困境，台東縣長饒慶鈴為了打開內銷通路與全家合作。她也在臉書發文推廣釋迦霜淇淋，「釋迦霜淇淋清香優雅的口味加上滿滿的營養，消暑降溫，也為台東釋迦農民加油打氣！」有網友留言表示，「挺台東，吃好釋」、「感覺釋迦口味超級好吃」、「新口味有台東的味道」。

No.8 重乳草莓霜淇淋

將冬天的鮮美冰凍起來，「重乳草莓霜淇淋」曾創下2秒就賣出一支的銷售紀錄，一直是全家霜淇淋網友大讚的夢幻口味之一。

2021狂銷、2022及2023年再回歸。根據官網公布，重乳草莓霜淇淋使用當季鮮甜草莓，結合濃郁乳酪。其夢幻漸層少女粉紅霜淇淋本體搭配紅色餅皮，希望帶給民眾視覺吸睛討喜的感覺。

重乳草莓霜淇淋除了一般外型，還出現無敵療癒的「圓滾滾版本」。由於並不是每間全家分店都有圓滾滾版本，因此還有PTT網友特地尋找該特殊造型霜淇淋。不少網友表示，「這個口味超好吃的，看來要睽違半年吃全家霜淇林了」、「推，好吃」、「之前超愛這口味」。

No.7 白葡萄霜淇淋

2023年5月推出的新口味，具有白葡萄的酸甜果韻，搭配雪酪口感，讓口感層次更多。通常雪酪以水果製成，與其他冰淇淋相比，雪酪具有最輕、最冰的口感，吃起來也較為爽口；而歐洲人習慣在前菜和主餐之間，來杯雪酪消除口中殘留的食物氣味，是前菜與主食之間的酸甜過場。

網友嚐鮮打卡後，卻認為此款冰淇淋近似糖口味，小朋友會喜歡，但不太吃甜的大人們可能稍嫌罪惡；也有網友表示，「單口味的白葡萄風味帶點微酸，有點像是在吃葡萄軟糖，搭配雙口味的小農鮮乳會更柔和，但甜度也會在稍微高出一點點」。

No.6 木瓜牛奶霜淇淋

全家2023年7月攜手YouTuber千千的品牌「水水灶咖」，推出兩種口味「木瓜牛奶」和「椰椰奶奶」霜淇淋。木瓜牛奶堪稱經典台灣味，不僅深受部分台灣人喜愛，也是許多觀光客來台必喝飲料。木瓜牛奶口味推出後，不少網友在相關貼文下方留言「這個味道很可以」、「我最愛的木瓜」。

一般木瓜牛奶綜合口味，可再搭配小農牛奶讓奶香更濃郁，前陣子傳出有間分店出現隱藏版口味。網友分享，自己購買綜合口味霜淇淋的時候，店員回應「可是現在是木瓜跟汽水喔！」當下他還是堅持要吃綜合，讓其他網友開玩笑詢問，「有吃壞肚子嗎」。

No.5 玉米濃湯霜淇淋

零食都能有鹹甜鹹甜口味了，霜淇淋也要加入戰局。全家近兩年共推出30支霜淇淋，其中只有玉米濃湯霜淇淋是鹹的，其他都是水果類或手搖等甜的食物。2022年11月與SAKImoto嵜本生吐司聯名，推出玉米濃湯霜淇淋。根據官網公布，玉米濃湯霜淇淋使用紐西蘭產甜玉米粒，搭配無鹽奶油等製成霜淇淋，鹹甜交織的味蕾衝擊，讓網友紛紛表示，「真的只有全家能超越自已」、「這我不行」、「不難吃，但也不是好吃的味道耶」；還有人認為，「都出玉米濃湯口味了，怎麼沒玉米粒勒」。

No.4 蜜蜜開心果霜淇淋

全家2022年6月與SAKImoto嵜本生吐司聯名，推出「蜜蜜開心果」霜淇淋。會有這款商品，正是因為SAKImoto嵜本生吐司店內人氣吐司開心果口味，透過日本直輸開心果醬，加入了純正蜂蜜，另外還推出限量聯名霜淇淋紙杯，吸引不少網友拍照打卡。

若怕純吃開心果霜淇淋太甜，可以選擇雙口味霜淇淋，以開心果搭配比利時巧克力，除了堅果香還有微苦帶甜的可可口感，有網友表示，「推薦混搭巧克力口味，吃起來有微微的巧克力苦超讚！味道上更多層次。」

No.3 嗨嗨蘇打霜淇淋

一秒回到童年！全家2023年6月攜手水族館Xpark推出嗨嗨蘇打霜淇淋，也有人稱此為彈珠汽水霜淇淋。以藍色海洋風為概念，結合日本夏日祭典的傳統飲品「冰淇淋汽水」，加上台灣產檸檬原汁平衡口感，希望帶給民眾微酸微甜清爽的口味。

玻璃瓶裝彈珠汽水的清爽感，搖一搖還能聽到彈珠跟玻璃清脆的碰撞聲，是不少人的童年回憶。彈珠汽水霜淇淋走懷舊風，冰晶藍外觀讓網友認為，「好像虎皮鸚鵡」、「好像牙膏」、「感覺色素很多」。

No.2 草莓優格霜淇淋

草莓優格霜淇淋2023年1月18日上市，一推出即造成轟動，開賣6天全家官網宣布完售，不少沒買到的網友灌爆全家臉書專頁，紛紛留言「太快了吧，還沒吃到啊」、「殘念」。但同時還是有網友在部分的店家有買到，知情人士表示「應該是總公司原料都沒了，個別店家可能還有庫存」，全家公關證實，因為反應熱烈有再追加補貨，但冰淇淋數量依各門市庫存為主。

使用新鮮草莓和優格製成的草莓優格霜淇淋，口感綿密，優格的微酸滋味，與草莓香氣完美搭配。若民眾選擇綜合口味，還多了小農鮮奶的濃郁奶香，有網友認為「吃起來非常爽口」。

No.1 抹茶霜淇淋

人氣熱銷款「春日抹茶霜淇淋」2023年3月再度回歸，入口滑順微苦尾韻保有茶香。本次選用日本靜岡抹茶，有別於過往抹茶口味，整體茶味提升並下修甜度，還有限量粉紅色脆皮餅皮，引起網友讚嘆「這顏值太美了」、「抹茶魅力無法抗拒」。

若是怕抹茶苦味的人，也可以選擇搭配小農鮮乳的綜合口味霜淇淋。此外，全家在霜淇淋外型上不只圓滾滾胖胖冰造型，還出現「蒙布朗」形狀的抹茶霜淇淋，讓網友驚呼「就像甜點般讓人超想咬一口」、「考驗店員擠冰淇淋的功力」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月19日至2023年07月19日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全家霜淇淋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。