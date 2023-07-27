台灣已4年沒有颱風登陸，儘管這次中颱杜蘇芮沒有直接登陸台灣本島，不過仍為東半部帶來驚人雨勢，台南以南、花東地區及澎湖今天都放颱風假，金門下午也停班課。其實往年不少颱風都為台灣帶來災害，《中時新聞網》進行民調，統計民眾「印象最深刻的颱風是哪個？」逾半數選「八八風災」莫拉克颱風，達55％居冠，該風災造成600多人死亡，網友直呼「永生難忘」；其次則是納莉颱風18％。

《中時新聞網》昨天在YouTube發起民調，「各位印象最深刻的颱風是哪個？」吸引2.4萬名網友投票，其中最多人投給2009年的「莫拉克颱風」達55％；接著是2001年的「納莉颱風」有18％；第3名為1996年的「賀伯颱風」15％；有9％民眾投給1986年的「韋恩颱風」；另有4％網友選「其他」。

2009年的中颱莫拉克在8月8日為台灣帶來嚴重水患，又稱「八八風災」，中南部雨勢猛烈，高雄甲仙區小林村慘遭滅村；根據維基百科資料顯示，此颱風造成600多人死亡，是台灣氣象史上傷亡最慘重之侵台颱風。

許多網友投票完紛紛留言，「莫拉克耳熟能詳，但韋恩才是真的厲害」、「莫拉克印象深刻，中山高往台南看到一片汪洋，高速公路有鴨有鵝有魚」、「莫拉克颱風那天我正好坐客運從台北回屏東，在南二高沿途看下去像一片汪洋，從家裡往外看，前面50公尺遠的公園根本看不到，雨大到我永生難忘。」

也有資深網友對1986年的韋恩颱風印象深刻，「韋恩颱風從台灣尾往北3進3出台灣，當年當兵正在站衛兵整個哨亭屋頂被強風吹走，至今印象深刻」、「貫穿輾壓全台，在縱貫線上跳恰恰的韋恩」、「我雲林人，賀伯跟韋恩我家都很慘烈，最後選韋恩，因為我家樓房大門垮了，但賀伯也很慘！」

另外有網友表示「小時候的賀伯不是開玩笑的，以前防颱意識還沒那麼強烈，快嚇死」、「不管什麼颱風，能放假的颱風我都印象深刻」、「其實以上4個颱風都造成很嚴重的損失！」