豆漿4大健康效益(製圖/陳友齡)

豆漿是許多人早餐必備飲品，它對身體有許多正面影響。營養師林俐岑就分享豆漿的4大健康效益，包括調節血脂肪、體態管理、增肌減脂及提供飽足感。除此，她提到雖然豆漿鈣含量遠不及牛奶，但它是很棒的植物蛋白飲品，只要在豆漿內加入黑芝麻粉就能提高鈣含量。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文表示，對於有高血脂的患者，她都會建議在攝取蛋白質時，盡量一半以上來自於植物性蛋白食物，如黃豆及其相關製品等，而肉類則以白肉為主，例如雞肉。

林俐岑接著說明，常見的黃豆及其相關製品，指的是豆漿、豆腐、豆干、豆皮、毛豆等植物性食物，而這幾年熱門的植物奶中，最常見的就是豆漿。她並分享豆漿對於身體的4大健康效益：

1、 幫助調節血脂肪：林俐岑表示，豆漿富含膳食纖維、好脂肪，有助代謝膽固醇、吸附飲食中的油脂，從而降低罹患心血管疾病的風險。

2、幫助體態管理：林俐岑指出，豆漿低卡、富含纖維，是減醣飲食的良好飲品，不僅穩定血糖外，還具有飽足感，餐前喝一杯，能夠減少當餐的進食量，可避免減肥時肌肉流失，做好體重管理。

3、幫助增肌減脂：林俐岑提到，豆漿是富含植物性蛋白質且低脂的健康飲品，適合重訓或肌耐力運動後，喝一杯含糖豆漿，能夠幫助肌肉修復及促使肌肉合成。

4、提供飽足感：林俐岑說銘，豆漿因含有豐富的膳食纖維、好脂肪，能提供飽足感，餐間肚子餓、嘴饞、想吃宵夜的時候，是很好的健康飲品。

林俐岑補充，很多人因為喝牛奶會拉肚子而改選擇豆漿，雖然它是很棒的植物蛋白飲品，但豆漿的鈣含量只有牛奶的10分之1，若想要補鈣，建議可以在豆漿內加入黑芝麻粉來提高鈣含量，或是增加攝取其它鈣豐富食物的來源。