NB庫存逐步去化，搭配DDR 5需求增溫，優群營運自第2季重回成長軌道，優群第2季合併營收為7.17841億元，季增21.69%，營業毛利為2.97895億元，季增19.56%，單季合併毛利率為41.5%，季減0.74個百分點，營業淨利為1.62966億元，季增41.88%，營業淨利率為22.7%，季增3.23個百分點，稅後盈餘為1.57271億元，季增64.38%，單季每股盈餘為1.75元，累計上半年合併營收為13.07億元，營業毛利為5.47億元，營業淨利為2.77億元，稅後盈餘為2.52億元，每股盈餘為2.82元。

儘管NB客戶旺季需求未如預期，所幸優群在伺服器領域的佈局開始見到成果，AI伺服器興起，催動廠商期待多時的DDR 5轉換潮，目前優群伺服器客戶，除備受市場關注的Supermicro，公司亦已成為Meta伺服器供應商，順利搭上AI伺服器起飛潮。

據了解，Meta新產品7月已開始拉貨，Supermicro等伺服器客戶出貨也逐步增加，隨著伺服器新產品出貨放量，優群預估，今年Long DIMM營收可望年成長2倍，營收佔比可望從去年的約5%到6%躍升至15%到20%，由於DDR 5的ASP高，可望成為優群下半年業績成長的重要推手。

在NB方面，DDR 5轉換潮啟動，優群搭配筆電用SO-DIMM產品轉換至DDR5也持續攀升，亦可望挹注優群下半年業績。