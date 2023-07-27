玉山金今年配發0.568元股利，其中現金股利0.189元，股票股利為0.378元。

玉山金今年新經營團隊接班，由黃男州升任玉山金兼玉山銀行董事長、玉山金控總經理陳茂欽、玉山銀行總經理林隆政，三人的新「鐵三角」完成世代接班。

玉山金控總經理陳茂欽，原為玉山銀行總經理，1991年就加入玉山，是「第一期大學長」，是第一份工作、也是唯一的工作，陳茂欽於玉山銀行總經理期間，協助玉山拓展海外版圖，包括成功增設泰國曼谷、越南胡志明市代表人辦事處，以及申設日本福岡分行。

至於新任玉山銀行總經理林隆政，原為玉山銀行法金執行長，曾在台灣中小企銀服務9年，於1998年加入玉山，已有逾25年資歷，是銀行圈老將；除了帶領法金業務成長，他也負責推動ESG永續金融，號召133家企業共同倡議，協助企業邁向永續經營。

玉山銀行本周也宣布，獲得日本九州熊本縣政府免費獨家授權，推出國內首張熊本熊信用卡，刷卡優惠合計最高8.5%。這也是國內第一張以石頭紙材質製成的信用卡，二氧化碳排放量只有一般塑膠信用卡的6%。