根據晨星數據，截至7/25，台股基金近期表現最好的前十名，近一月報酬率都在17%以上，前五強基金報酬率甚至超過20%，為同類群組平均值的兩倍。其中，統一中小基金近一月狂飆近25%，奪下績效冠軍，近三月報酬率更達到58.59%，也是唯一一檔專注投資中小型股的基金。

法人表示，大盤震盪時往往是主動式基金的最佳舞台。在指數表現空間有限的情況下，透過基金經理人的精準選股和操作策略，主動式基金一樣能繳出優異成績，為投資人帶來超額報酬。

統一中小基金經理人陳之硯表示，短線台股大盤預計持續高檔震盪，但個股仍有表現機會。近期企業陸續公布第二季財報及未來展望，將成為市場焦點，使下半年個股表現分化加劇。美國通膨降溫趨勢確立，讓聯準會持續升息壓力減輕，股市的評價修正期也將進入尾聲，有利高本益比個股。

產業方面，陳之硯看好AI、電動車、高速運算及重電相關類股。他表示，目前市場資金仍相對集中於這幾個族群，AI題材熱度將持續到八月底。但長線來看，AI成長趨勢已經確立，支撐AI伺服器供應鏈表現。長期成長趨勢明確的電動車及高速運算類股，也具備極大潛力。