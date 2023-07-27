健康意識普及，鈉對健康的危害逐漸為人熟悉，每人每日建議攝取的鈉攝取量為2400毫克以下，但生活中隱藏許多高鈉食物，例如2片半白吐司就有600毫克的鈉含量、每100克麥片含鈉量500毫克。此外，蔬果汁1瓶也有162毫克、罐裝咖啡1罐也有118毫克。醫師提醒，生活中隱藏高鈉的食物眾多，民眾應盡量避開高鈉食物，以免增加心血管疾病的風險。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，衛福部建議每人每天的鈉攝取總量為2400毫克，約等於6克的鹽，但根據歷年國民營養狀況變遷調查結果，國人攝取的鈉含量遠遠超標，常是因為許多食物吃來不鹹、卻是高鈉食物。

他舉例，2片半白吐司就有600毫克的鈉含量、麥片每100克含鈉量500毫克以上、涼麵（含醬汁）一碗1200~1265毫克、檸檬夾心餅乾每100克含鈉量700毫克、每份零卡果凍或果乾含鈉量200毫克、關東煮湯汁半碗更達615毫克、低鈉鹽半湯匙917毫克、運動飲料每瓶252毫克、主食拌醬1大匙含鈉量100毫克。

麵包、麵條等麵食添加鹽，主要是為了讓麵筋更具有延展性，以便在揉完麵後，還能促使麵團有更明顯的彈性，因此白麵、白吐司均含大量的鹽、亦即鈉，白吐司的鈉含量尤其高。

江守山表示，以白吐司而言，2片半就有600毫克的鈉含量，若再加入起司、火腿這類以鹽醃漬過的食物，鈉含量更將飆高，很容易就超過一天建議的鈉攝取量。此外，許多蔬果汁、罐裝咖啡每瓶也含100多克的鈉，民眾很容易在不知不覺中攝取過多的鈉，埋下日後罹患腎病、心血管疾病的危機。