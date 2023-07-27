美股26日走勢，收盤S＆P500下跌0.71點，下跌幅度0.02％，收在4,566.75點；道瓊指數上漲82.05點，上漲幅度0.23％，收在35,520.12點；那斯達克下跌17.28點，下跌幅度0.12％，收在14,127.28點；費半指數下跌55.89點，漲幅1.49％，收在3,699.37點。

美聯準會（Fed）決議升息1碼來到5.25％～5.5％，其會後聲明與上次變動不大，仍保留對未來總體的評估及利率彈性。在決策會議後，美股變動不大，2年及10 年債小幅滑落至4.85％、3.86％；另Fedwatch顯示，美9月升息機率維持在20％。

統一投顧分析，聯準會聲明強調本次上調對美國經濟活動評估，經濟活動持續以溫和的速度擴張。近幾個月就業增長強勁，失業率保持低位，然通膨仍持續上升。為致力於實現最大就業和通膨率在長期內保持2％的目標。將利率目標區間升高到5.25％到5.5％區間。未來將繼續評估更多資訊來調整利率決策，目標讓通膨長期而言可以回歸至2％。

整體來看，聯準會升息決議符合市場預期，且沒有對未來調整政策有太多的方向性指引。考量下一次升息為9月，約有50多天的空窗期，在國際股市維持多頭格局以及國內資金仍舊豐沛下，台股盤勢將回歸企業基本面，有機會守穩月線後上攻。

凱基投顧認為，儘管台股短期容易因漲多而震盪，但在今年底前仍有較大概率保持震盪上行，主因AI將持續支撐科技股迎來利潤增長與估值提高的戴維斯雙擊效應。

其次，製造業將在下半年迎來庫存回補週期，支撐獲利循環性好轉。下半年的主角依然是AI，而智慧型手機、消費性電子、汽車電子/零組件、成衣加工等則扮演重要的配角。