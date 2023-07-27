大陸雲端運算市場成長快速，據報導，2022年中國雲端運算總體規模為4500億元（人民幣，下同），相比2021年提高40％，到2025年市場規模預計將突破兆元。

《北京日報》報導，2023年可信雲大會在北京召開，中國電子學會理事長張峰在大會上表示，在政策支持和推動下，中國雲端運算產業在市場規模、行業應用、產業生態等方面均呈現出良好的發展趨勢。

張峰說，雲端運算、人工智慧等以資訊技術和數位化為核心的新型基礎設施，正成為新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。

大陸工信部信息通信發展司一級巡視員劉郁林稱，以雲端運算為代表的新一代資訊技術快速發展，在催生新興產業的同時不斷激發傳統產業的發展活力。工信部推動雲端運算等新一代資訊技術向各行業融合滲透，助力經濟社會數位化轉型，在政策環境優化、產業規模增長、信任體系完善等方面取得積極成效。

中國信通院雲計算與大數據研究所雲計算部副主任李哲介紹，隨著企業「上雲」規模擴大，「用雲」逐步深入，雲端管理已拓展至上雲全生命週期端到端的管理服務。中國信息通信研究院編制了《雲管理產品與服務圖譜(2023)》，覆蓋全棧雲端管理服務、行業解決方案、智慧解決方案等9大板塊，20個細分子域，累計收錄88家企業的169個雲端管理類產品或服務。