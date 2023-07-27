●AI熱門股、臉書母公司Meta Platforms周三收漲1.39%，報298.57美元。中國電商巨頭阿里巴巴旗下雲端部門宣布將支持Meta推出的開源AI模型Llama。此外，受惠於廣告業務大幅成長，Meta業績和展望均優於市場預期，盤後股價飆漲9.1%。

●波音周三股價大漲8.72%，報232.80美元，給道瓊指數逆勢收紅帶來最大的提振。道瓊指數連漲第13個交易日，創下36年來維持最長的記錄。波音上季營收197.5億美元優於市場預期，經調整後每股虧損82美分，小於市場預估的每股虧損88美分。此外，該公司宣布已經為55架原定交付給中國的737 Max飛機找到新買家，有助於減少波音的飛機庫存。

●影像社群平台Snapchat母公司Snap崩跌14.23%，其第二季財報優於市場預期，但在與科技巨頭爭奪廣告業務上屈於劣勢，第三季財測意外疲弱。

●AI熱門股微軟跌3.76%，收在337.77美元。該軟體巨頭上季營收獲利優於華爾街預期，並推出深具雄心的支出計畫，以滿足對其人工智慧（AI）新服務的需求。投資人雖然對AI帶來的機遇寄予厚望，但對於其成本爆增也感到憂心。財務長Amy Hood在法說會上證實成本將大幅增加，稱微軟為了支援AI服務必須建置新的數據中心，「本年度（2024財年）資本支出將逐季提高」。她並表示新產品要開始生財還需要時間，Copilot尚未準備好全面發布，這項產品可能要到2024財年下半年才會帶來顯著的收益。

●同為AI熱門股的Alphabet大漲5.78%，收在129.27美元。由於雲端業務保持穩健並受惠於廣告業務復甦，谷歌母公司Alphabet上季營收獲利優於市場預期。Investing.com資深分析師Thomas Monteiro表示，當投資人質疑谷歌是否有能力在這股AI熱潮中跟上其他科技巨頭的步伐時，谷歌不僅拿出相當出色且意外強勁的每股盈餘，且其利潤還相當好，清楚顯示該科技巨頭可能正在進入一個新的成長階段。但有分析指出，Alphabet的成本看似沒有顯著增加，但好景可能不長。即將轉任總裁兼投資長的財務長Ruth Porat就坦承數據中心建置的延遲，是第二季資本支出低於預期的原因。另有分析師認為谷歌的優勢在於該公司擁有自己的客製化AI晶片TPU（Tensor Processor Unit），這有助於降低成本。

●德州儀器（Texas Instruments）大跌5.42%，收在176美元。由於終端市場需求復甦緩慢，迫使客戶取消訂單，該類比晶片大廠營收連跌三季，且本季營收和獲利預測都不及華爾街預期。除了車用晶片之外，該公司所有終端市場的業務均表現疲弱。中國放棄清零防疫政策後的復甦之路走得踉蹌，使晶片終端需求難以快速反彈。Edward Jones分析師Logan Purk表示，截至2022財年底，中國市場約占其一半的營收，因此中國對德儀業務的影響最大。