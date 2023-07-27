一份貼心問候禮，暖進爸爸的心窩裡。板橋大遠百要向肩膀千斤重的爸爸們道聲父親節快樂！遠百最強88節即日起至8月8日(二)重磅回饋，買千送百活動可以買服飾，保健器材、大家電則陪伴老爸運動休閒，特別是能降溫的清涼家電，都是送禮自用首選；還有超道地泰國展，推出每日一物驚喜價，送給爸爸最難忘的父親節！

7F-Stadler Form Simon 3D 循環扇 原價8880元 特價7299元。（遠百提供）

即日起至7月31日百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送300元，遠百APP會員單筆滿5,000加贈100元，買越多送越多喔！整檔贈送則有全館HAPPYGO Pay獨享當日單筆刷5,000元送100元，保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。再搭配信用卡來店刷卡送好禮，來遠百就是省荷包。

即日起至7月31日，首12日持6大銀行信用卡在數位3C(含APPLE)、MUJI當日單筆刷10,000元並分6期者送500元。整檔持7大銀行信用卡百貨服飾、名品(數位3C、MUJI除外)當日單筆刷6,000元並分6期者送200元。

為了帶給爸爸一個不一樣的父親節，板橋大遠百即日起至8月8日於7F活動中心、B1手扶梯，熱烈舉辦「泰國風情 俱在遠百」泰國展活動，直接將泰國獨特的熱情及道地美食帶到消費者眼前。現場除了展售各式各樣的超人氣泰國必買的美食點心外，還有當地極具代表性的物產、工藝品以及文化特色，可以說是原汁原味的泰式情懷，每天還有超優惠每日一物驚喜價，喜愛泰國文化的消費者絕對不容錯過！

凡於泰國展活動期間，持遠百APP會員於泰國展會場或City Super超市當日單筆消費滿500元，即可獲得電子抽獎序號乙組，就有機會獲得台北-曼谷來回機票或非常泰餐廳500元抵用券，板橋大遠百用美食及機票給爸爸一份愛的大禮！

板橋大遠百官網 https://www.feds.com.tw/tw/54