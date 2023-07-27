一向被視為是三星電子集團金雞母的晶片事業群，現在也跌落神壇，上季還是續虧4.36兆韓元，2022年同期，三星半導體部門是大賺9.98兆韓元。但產業分析師認為，上季已比預估要賠4.58兆韓元要好。

在截至6月的第2季，這家韓國最大企業的整體淨利為1.55兆韓元，約12億美元，年減86%，但比市場預估的0.92兆韓元要高出不少。三星27日在韓股的表現，一度漲1.14%，目前則跌0.57%，感覺出相當震盪。

目前全球景氣前景不明、通膨尚在高檔位置，以及中國大陸在疫後的經濟成長似乎遇到困難。於是乎把冀望全部放在人工智慧AI上，認為是照亮晶片產業的一盞光明燈。

彭博社指出，左右1600億美元記憶體市場的三星，在過去景氣不錯的時候，產能開得太快，現在遇到不景氣，煞車不及下導致庫存水位急增。26日，同樣虧損連連的SK海力士，上季營收超乎預期，並宣稱人工智慧AI正醞釀反彈。

上周，台積電下修產業前景，並將美國亞利桑那州新廠的投產時間，延後至2025年，再加上三星這份最新財報，彭博社認為，全球晶片產業的確出現不確定性。

不過，三星電子股價卻相對亮眼。因記憶體產品有一定的周期性，三星股價也提前一步反應。今年迄今，三星至少已大漲25%。三星電子表示，將繼續投資半導體，在14.5兆韓元的季度資本支出中，高達9成都要用在晶片相關上。

今年股價已狂漲55%左右的SK海力士，26日指出，將進一步減產用於智慧手機以及電腦內，有儲存功能的快閃記憶體NAND。三星4月時也曾說過，正準備要減產。

除了半導體業務深陷泥淖外，手機產品也好不到哪裡去。全球最大的智慧手機業者三星，為了搶在蘋果依慣例9月中左右發表新iPhone，趕緊在7月26日就推出自己第5代可折疊的智慧手機Galaxy Z系列等新品。