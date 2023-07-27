美國總統拜登之子韓特先前曾與檢方達成協商，在稅務指控方面認罪，在槍枝罪行方面則不起訴，但這項協商今天被審案的法官擋了下來，說她需要更多時間檢視協商內容。

綜合路透社和法新社報導，這項發展意味著，韓特（Hunter Biden）的司法沼澤將持續成為父親拜登2024年總統大選選戰的一大陰影。拜登最大競爭對手、前總統川普以及川普的共和黨盟友，一再批評韓特與檢方的協商明顯偏袒韓特，有失公允。

這起官司的驚天大逆轉，讓原本例行性的審前抗辯聽審變成一場持續了3小時的事件，期間律師與律師之間頻頻低聲交涉，聯邦地區法院法官諾瑞卡（Maryellen Noreika）則提出尖銳的問題。

根據53歲韓特先前與檢方達成的協商內容，韓特將就兩項避稅罪名被判處緩刑。協商同時表明，如果韓特遵守一項諮詢復健計畫，他的槍枝指控最終將被撤銷。

然而，根據美國各大媒體的報導，法官問了兩個問題：一，槍枝指控為何被納入稅務官司之中；二，鑒於韓特還涉及一起與他生意往來有關的全面性調查案，這次的認罪協商是否保護韓特免於在該案中遭起訴。

當檢方未能解決法官的疑惑，法官表示她無法接受這起協商，韓特接著針對2017與2018年逾150萬美元收入欠繳10萬美元稅款的罪名做出不認罪抗辯，結束這場聽審。

至於被控於沉迷及吸食管制藥物期間非法持有槍枝的重罪，韓特今天並未提出抗辯。

韓特的每項稅務指控本都可處以上看12年的刑期；此外，有吸毒惡習的韓特於2018年非法持有槍枝的罪名，本可處以最高10年的有期徒刑。

然而，根據韓特律師的說法，韓特在繳納稅款和罰款之後，檢方對稅務指控做出緩刑建議。

多年來，共和黨陣營一直指控韓特利用父親的政治光環，在烏克蘭和中國謀取個人利益。不過，川普任命的德拉瓦州聯邦檢察官魏斯（David Weiss）的調查，並未找到任何支持這些說法的證據。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）