一名吳姓男子到高雄知名夜店玩樂，與正妹小美搭訕後一起喝酒，2小時候女方已陷入泥醉。吳男便向小美的女友人表示要護送她回家，還大方和女友人交換IG取信對方。隨後吳男開車直奔摩鐵性侵得逞後落跑，小美清醒後發現身邊放一個「空保險套包裝」，驚覺自己遭性侵而報警，法官審理後時，吳男立刻拿出40萬和解並獲得女方原諒，依犯乘機性交罪，處2年徒刑。緩刑5年。全案還可上訴。

根據判決書，吳姓男子在民國111年7月9日凌晨3時許，在高雄知名夜店內結識妙齡正妹小美。兩人一起喝酒到凌晨5點時見她酒醉意識不清，於是向小美的有人自稱和小美很熟，會護送她回家。

吳男為了取信小美友人，還互相留下IG之個人帳號作為聯繫方式，就駕車載著小美直奔某家汽車旅館，一進房後就褪去小美下半身衣物性侵。完事後吳男立刻離開，但小美酒退後，在床頭櫃上發現已開封過保險套包裝袋1個（內無保險套），這時才驚覺自己遭到性侵，立刻前往警察局報案。

法官審理後認為，吳男未能克制一己性欲，見女方酒後泥醉乘機對其性交，侵害女方性自主決定權，造成其身心受創，但念在他坦承全部犯行，積極與小美達成和解，並賠償所受損害，已獲取小美諒，堪認被告犯後態度尚可，依犯乘機性交罪，處2年徒刑。緩刑5年。全案還可上訴。

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