在CCL龍頭強勢表態之下，台燿（6274）、聯茂（6213）等CCL三雄同登漲停，成為盤面上表現最整齊的次族群；銅箔廠金居（8358）也跟進勁揚逾6％。
而根據外資法人27日出具的最新報告，相較調高台光電2024年、2025年獲利估值，可望連二年獲利成長的預期，帶動CCL買盤。
CCL龍頭廠台光電（2383）第二季財報繳出亮麗成績單，每股稅後純益達3元，獲利季增108.3％，重返成長軌道，由於毛利率登七季高點，優於法人預期，台光電早盤挾財報佳績，股價以跳空漲停開出，強勢鎖住漲停板，漲停板價位389元，截至9時20分為止，仍有逾1.5萬張漲停買單高掛。
在CCL龍頭強勢表態之下，台燿（6274）、聯茂（6213）等CCL三雄同登漲停，成為盤面上表現最整齊的次族群；銅箔廠金居（8358）也跟進勁揚逾6％。
而根據外資法人27日出具的最新報告，相較調高台光電2024年、2025年獲利估值，可望連二年獲利成長的預期，帶動CCL買盤。
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