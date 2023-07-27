在CCL龍頭強勢表態之下，台燿（6274）、聯茂（6213）等CCL三雄同登漲停，成為盤面上表現最整齊的次族群；銅箔廠金居（8358）也跟進勁揚逾6％。

而根據外資法人27日出具的最新報告，相較調高台光電2024年、2025年獲利估值，可望連二年獲利成長的預期，帶動CCL買盤。