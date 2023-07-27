台灣好手張育成27日再次先發交手勇士，雖中斷連4場安打紀錄，不過在紅襪吹起反攻號角的第7局中扮演重要角色，還跑回球隊的致勝分，幫助紅襪在比賽後半段逆轉勇士，以4連勝的氣勢迎接西岸之旅。

張育成繼續埋伏在第9棒後段棒次，勇士推出暫居本季大聯盟三振王的史崔德（Spencer Strider），全力阻止遭到系列賽橫掃，比賽前5局上演投手大戰，首打席張育成遭連續3顆滑球三振出局，5局下紅襪靠著保送加上安打，總算在這場比賽首度來到得點圈，可惜張育成依舊不敵史崔德的犀利滑球，吞下單場第2K。

比賽前半段一帆風順的紅襪先發投手貝約（Brayan Bello），6局上出現大亂流，被敲長打還投出觸身球，接著一顆甜到不能再甜的94英哩紅中沉球，遭到歐比斯（Ozzie Albies）狙擊形成3分炮。紅襪下個半局由狄弗斯（Rafael Devers）陽春炮搶回一分。

7局下紅襪開啟3分大局，卡瑟斯（Triston Casas）開轟把比數縮小為1分差，康納王（Connor Wong）擊出安打後，此時勇士教練團竟然將只用91球、先前對張育成投出2K的史崔德換下，派出皮爾斯強森（Pierce Johnson）收拾殘局，而張育成也終於將球打進場內，可惜找上了已經守在中路的二壘手歐比斯，幸運的是，球打進歐比斯的手套內後彈了出來，勇士一個出局數都沒有抓到，最後他們遭到懲罰，騰納（Justin Turner）的二壘安打一棒送回2分，紅襪完成分數超前。

杜瓦（Adam Duvall）補上陽春炮拉開比分，最後半局終結者簡森（Kenley Jansen）一度遭攻佔上三壘，仍順利三振阿西亞（Orlando Arcia）奪下救援成功，紅襪系列賽2戰橫掃勇士，明星賽後拿下7勝4負，紅襪結束主場5連戰後，將遠征西岸交手巨人及水手。此戰張育成3打數掛0，吞下2次三振，但唯一得分就是球隊致勝分，本季打擊率1成71，整體攻擊指數降到0.6以下，守備方面參與2次雙殺，其中1次由張育成自己所策動。