不只颱風放不放假讓縣市首長為難，台南目前水庫蓄水量仍不足歷年平均數，市長黃偉哲說，颱風來襲面臨雙重壓力，除了防汛抗旱，同時既希望下雨又怕登革熱，他舉2015年台南登革熱大流行為例，當年有3個颱風襲擊南台灣，每次颱風一過，登革熱疫情就上升，大家一定要戒慎恐懼，不要讓疫情失控。

台南市目前水庫蓄水量仍不足歷年平均量，尤其曾文水庫目前蓄水率17.8％，不少人盼著杜蘇芮颱風帶來大量降雨，挹注水庫，黃偉哲說，希望下雨能為水庫帶來雨水，但另一方面又很怕登革熱疫情再升溫。

今年台南登革熱從6月中旬出現首起病例迄今1個多月，共累計587例，黃偉哲今天視察三爺溪防颱整備，針對登革熱也再次呼籲市民要在颱風過後落實孳清。黃偉哲說，2015年台南登革熱大流行，當年有3個颱風襲擊南台灣，颱風一過，登革熱疫情就馬上增加。

他說，當年8月3000例確診、9月初4000例，到9月底已破8000例，只要颱風過去，病例數就快速增長，大家都必須戒慎恐懼，颱風過去後就要嚴加防範，趕快做孳生源清除，不要等到颱風過後病例上來造成疫情失控，就後悔莫及了。