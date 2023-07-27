國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日狂打自家人，讓國民黨台北市議員游淑慧直呼「被殺伐氛圍嚇到了」，由於明（28）日是游淑慧的生日，她透露第一個願望與前高雄市長韓國瑜有關，第二個願望則是希望大家對這次選舉有共榮共辱感，別再踩來踩去。韓國瑜也回文表示喊「一起實現三個願望」。

游淑慧昨在臉書提到，她從來沒有被民進黨嚇倒過，即便他們喊殺喊告，也沒有因此禁言龜縮，卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了。明天生日的游淑慧今則發文提到，她在國民黨全代會後，有向韓國瑜說出她的生日願望，第一個願望是希望韓在臉書上寫的三個願望都實現，第二個願望則是希望大家對這次選舉有共榮共辱感，不要再踩來踩去，至於第三個願望則依慣例放心中。

游淑慧所指的是韓國瑜在全代會後於臉書發文寫下的三個願望，包括願中華民國國運昌隆、人民安居樂業；願兩岸和平交流、發展，永遠沒有戰爭；下架貪汙腐敗的民進黨。

游淑慧這篇文章也讓韓國瑜親回「淑慧加油！生日快樂！一起實現三個願望！」許多網友也表示「為候市長作最佳先鋒、為國民黨撥亂反正、重返執政作最勇猛先鋒」、「侯市長加油！淑慧議員加油！國民黨加油！全都高票當選」、「國民黨重新執政是大家的願望」、「淑慧真的照韓總講的，正面、快樂、陽光的參選，加油！妳會當選的」、「生日快樂，游淑慧，祝妳生日的願望都會實現」。