立委蘇震清因索賄2580萬元、一審遭重判10年，目前二審審理中， 他遭監察院查出2016年，故意隱匿財產為不實申報的金額高達1億2476萬多元，隱匿財產價額在4000萬元以上，裁罰400萬元，蘇不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，裁罰並無違誤，判決駁回訴訟。可上訴。

監察院指控，蘇震清在2016年12月29日為申報的財產，未據實申報其借用6人帳戶名義持有的存款8筆，合計金額1億2476萬7166元，監察院認定蘇故意隱匿財產為不實申報，在2021年處分罰鍰400萬元，蘇不服提行政訴訟。

蘇震清說，部分帳戶內存款不是他的，而是民間賽鴿協會暫存的款項，由於民間賽鴿協會於競賽期間有多筆資金出入且金額龐大，賽鴿協會性質特殊，為免資金遭人檢舉為博弈資金而凍結，大多會暫時寄放於地方上具有信譽的人士，免生爭議。

蘇說，他身為民意代表而受信任，常有賽鴿協會資金委託暫存情形，均交由他人代為處理，且在2017年1月9日匯出，並非他所有，另他借名的帳戶，雖漏未申報，但這是因他不諳法律，對申報細節未予詳究而漏報，亦無隱匿財產的意圖，請求撤銷裁罰。

台北高等行政法院審理後認為，蘇震清故意隱匿財產為不實申報的金額高達1億2476萬多元，隱匿財產價額在4000萬元以上，監察院裁罰400萬元，無違反比例原則的裁量瑕疵，判決駁回蘇的訴訟。