客家歌曲的詞曲創作人楊政道創作過多首膾炙人口，他創作的《一枝擔竿》傳唱不輟，更入圍第3屆金曲獎年度最佳歌曲獎，才華洋溢的楊政道，2年前罹患肺腺癌，但仍不敵病魔，於13日過世，享年55歲。對此，金曲客語歌王謝宇威在臉書悲痛證實，楊政道過世第2天就出殯，「連告別儀式都沒有，只是匆匆頌完經就送去火化」。

楊政道是客語歌曲的詞曲創作人，創作過多首膾炙人口的作品，憑《一枝擔竿》入圍第3屆金曲獎年度最佳歌曲獎，並次為金曲客語歌王謝宇威創作《日頭落山》、《溜漂人生夢》，才華洋溢的他，畢生致力於客家事務，但2年前因走路時常莫名跌倒，就醫後發現罹患肺腺癌第四期。

楊政道被醫師告知只剩下3個月性命，靠著堅強的意志力和癌症搏鬥近2年，楊政道接受中、西醫治療外，也會念佛為自己祈禱，謝宇威5月心疼發文：「比起當年健壯如牛、眼睛炯炯有神、體格強健的他（楊政道），真是令人不忍」，楊政道仍不敵病魔，於13日逝世，享年55歲。

謝宇威21日在臉書悲痛發文，楊政道過世第2天就出殯，「其實連告別儀式都沒有，只是匆匆頌完經就送去火化」，透露客委會楊長鎮主委親赴殯儀館悼念，但楊政道卻連個牌位都還沒有，「只有80多歲的老母跟表弟以及5、6位老友為你送行，若知道如此孤寂，我會去送你最後一程的。」