有些人做事總是拖拖拉拉，甚至旁人提醒時還會生氣，《科技紫微網》運勢專欄指出，金牛男、射手男、天蠍男、牡羊男、雙魚男是拖延症代表，當被他人催促時會找理由來搪塞，讓對方非常頭痛。

▍金牛男

金牛男雖然個性好、但脾氣卻很差，他們有自己獨特的見解，又十分固執，因此不會按照別人規定的時間到達，認為遲到又有什麼關係，且會找很多藉口，對方的催促不但無法提高效率，反而讓他們生氣。

▍射手男

隨性的射手男非常自以為是，即使和朋友約定好見面時間，卻不會重視。明明還沒出門，卻告知朋友已經在路上；在應付對方的催促時，會用很多不可抗力的藉口來搪塞，或不停的回答「再等兩分鐘」，在不斷的拖拉中，對方的耐心已經被磨耗光了。

▍天蠍男

天蠍男並不是喜歡拖延的人，面對工作，他們十分有時間觀念，而且作風非常嚴苛，但在愛情中卻變得隨心所欲，例如約會時，會為了試探對方耐心而故意拖延。在天蠍男看來，既然愛他，對方就應該花時間等待，但他們卻忘了，愛情是經不起試探的。

▍牡羊男

作為一個優秀的計劃者，牡羊男每分每秒都能規劃得很好，不過他們的規劃只針對自己，卻忽視了別人感受。約會遲到是牡羊座經常犯的錯，為了完成手中工作，他們很容易忽視朋友的等待，在珍惜自己時間同時，完全忘了別人的時間也很寶貴。

▍雙魚男

愛面子又敏感的雙魚男，總是在乎別人的評價，每次約會，儘管朋友已經等了很久，他們依舊不慌不忙的穿搭衣服、整理髮型；面對催促，他們只會楚楚可憐的望著對方，並委屈的說，自己是因為重視這次約會，才會花時間裝扮。