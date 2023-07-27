大陸國務院國有資產監督管理委員會日前舉辦的地方國資委負責人研討班提出，要推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業集中；向提供公共服務、應急能力建設和公益性等關係國計民生的重要行業集中，向前瞻性戰略性新興產業集中，當好長期資本、耐心資本、戰略資本。

香港《信報》報導，會議稱，聚焦重點領域，提升產業鏈韌性、釋放科技創新活力，推動國資國企真正成為堪當時代重任的大國重器、強國基石。

會議要求，下半年要大力優化國有經濟布局，加強預研預判，及時優化調整經營策略和產品結構，擴大對於有利於地方經濟社會發展、乘數效應強、牽引作用大的基礎設施和產業項目投資，引領帶動各類所有制企業共同發展。

在國資監管體制完善方面，要持續深化分類監管、分類考核；抓好重大風險防控，推動企業樹牢高質量發展理念，堅決遏制片面做大規模的衝動，堅決摒棄粗放式發展路子，嚴控債務、投資、合規經營等風險。