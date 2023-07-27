前AV導演圤智雨除了揭露演藝圈黑料，如今更爆出showgirl包養文化、正妹藉高爾夫賣淫等八卦，引發網友議論。近來圤智雨被問及YouTube界是否有八卦?他不諱言表示：「而且隨著時間推移，現在的YT界比演藝圈還要黑暗」。

圤智雨指出YT界比演藝圈還要黑暗，接著舉出三點佐證，表示有高流量兼團隊型態的YT網紅，有九成比例並非好人，不論是運用高流量吸引小模，或是「自行狩獵」鎖定對象，皆成為最佳的把妹途徑，隨即舉自己為例，他表示過往才有點知名度，就能吸引到各種小模，更何況把時間抓到現代，接著指出：「九妹的外在條件，如果他不是高流量網紅，各位覺得拐拐元元有機會跟他合作嗎」。

圤智雨表示YT界高流量的網紅團體，能撐超過五年以上，代表經營者有某程度的控管能力，其中一項便是靠「團員把柄」加以控管，達到彼此制衡的目的，甚至還會把人氣高的團員引入設下的陷阱，讓對方無法輕易脫團，接著加碼爆料：「這樣的團隊基本上來說，有不少都有私底下做黑的，販賣大麻，嗑藥，這種不在話下」。

最後，圤智雨指出YT界除了生產垃圾產品，其實「人」也不外乎是垃圾，人前專業形象都是仿冒出來的好人設，黑心才是私下真面目，接著呼籲越高調的網紅販售產品千萬不要買，這些人私下荷包賺滿滿，但卻拚命打悲情牌讓人掏錢購買，接著強調：「因為你買到的東西，不會是他們的人格」。