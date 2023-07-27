展望112下半年，益張強調，隨著客戶庫存調整接近尾聲，主要大客戶的拉貨動能回溫，相信營運谷底已過，業績可望逐季平穩回升，益張抱持審慎樂觀態度面對未來挑戰。

益張指出，全球經貿動能趨緩態勢下，終端需求緊縮，客戶端持續進行庫存調整，加上去年同期比較基期偏高，導致112上半年營收較去年同期大幅下滑，其中以置物架標準品及商店設備系列商品影響較大。

益張表示，若和去年做比較，今年度銷售動能稍有不足，但疫情解封如同一場及時雨，醫療相關產業復甦，推升醫療照護系列產品成長幅度將近一倍，對於本年度的毛利率結構有相當程度的助益。

益張112年上半年合併營業收入淨額為6.47億元，年減34.3%，合併毛利率20.8%，年增2.9%，歸屬於母公司業主之淨利為7,162萬元，上半年基本每股稅後盈餘為2.14元。

益張第二季合併營業收入淨額為3.35億元，較111年同期減少31.4%。合併毛利率22.2%，較111年同期19.9%提升2.3%，歸屬於母公司業之淨利為4,920萬元，單季基本每股稅後盈餘為1.47元。