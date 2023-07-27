七項生成式AI新功能包括：Amazon Bedrock新增基礎模型供應商Cohere和全新基礎模型，以及全新代理（Agents）功能；Amazon EC2 P5執行個體正式可用，加速生成式AI和高效能運算應用；Amazon OpenSearch Serverless支援全新向量引擎；編寫程式碼助手Amazon CodeWhisperer與Amazon Glue實現整合；Amazon QuickSight新增生成式BI（Business intelligence）功能；幫助企業提升資料品質的分析服務AWS Entity Resolution正式可用；以及助力提升醫療產業生產效率的智慧醫療新服務AWS HealthScribe等。

一、Amazon Bedrock全面擴展，幫助客戶靈活應用基礎模型新增全新基礎模型、基礎模型供應商以及代理（Agents）功能。AWS宣布全面擴展其全託管基礎模型服務Amazon Bedrock，包括新增Cohere作為基礎模型供應商，加入Anthropic和Stability AI的最新基礎模型，並發布變革性的新功能Amazon Bedrock代理 （Agents）。

二、Ａmazon EC2 P5執行個體正式可用，加速生成式AI和高效能運算應用。Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）P5執行個體，這是一款下世代GPU執行個體，可以滿足客戶在運行人工智慧、機器學習和高效能運算工作負載時對高效能和高擴展性的需求。該執行個體由最新的NVIDIA H100 Tensor Core GPU提供支持，與上一代基於GPU的執行個體相比，訓練時間最多可縮短6倍（從幾天縮短到幾小時）。這一效能提升將幫助客戶降低高達40%的培訓成本。

三、AWS宣布推出適用於Amazon OpenSearch Serverless的向量引擎。正式可用後，該向量引擎支持簡單的API調用，可用於儲存和查詢數十億個嵌入（embeddings）。未來，所有AWS的資料庫都將具有向量功能，幫助客戶簡化營運，方便整合資料。

四、Amazon CodeWhisperer與Amazon Glue實現整合，進一步提升開發效率。Amazon CodeWhisperer這是一款AI編寫程式碼助手，能夠使用底層基礎模型幫助開發人員提高工作效率。它可以根據開發人員使用自然語言留下的註釋和IDE（整合開發環境）中的歷史程式碼即時生成程式碼建議。此外，AWS還發布了Amazon CodeWhisperer Jupyter擴展程式，為Jupyter用戶在Jupyter Lab和Amazon SageMaker Studio中的Python notebooks生成即時、單行或完整的函數程式碼建議。

五、Amazon QuickSight新增生成式BI功能，升級自然語言人機交流。AWS將Amazon Bedrock提供的大語言模型能力與支持自然語言問答的Amazon QuickSight Q相結合，以期在Amazon QuickSight中提供生成式BI功能。該功能很快將在Amazon QuickSight上線，幫助企業輕鬆尋找資料、發現並分享洞察。

六、Amazon Entity Resolution正式可用，賦能企業提升資料品質、萃取客戶洞察。這是一項由機器學習提供支持的分析服務，可以幫助企業輕鬆分析、匹配和連結相關記錄，這些記錄可能散布在應用程式、不同的資料獲得管道和資料儲存中。Amazon Entity Resolution利用基於規則和機器學習的技術自定義工作流程，並以此匯整消費者、業務和產品訊息。業務分析師和開發人員可以透過內建的預配置工作流程快速提高資料準確度，或者透過自定義工作流程來滿足企業需求。

七、Amazon HealthScribe利用生成式AI助力打造醫療應用程式。這是一項符合HIPAA（《健康保險責任與保護法》）要求的新服務，能夠幫助醫療軟體供應商打造臨床應用程式。這些應用程式使用文本識別和生成式AI技術生成臨床文檔，節省醫生時間。借助Amazon HealthScribe，醫療軟體供應商可以利用單一個API自動建立可靠的記錄、淬鍊出關鍵訊息（例如醫學術語和藥物），並根據醫病對話建立摘要，然後將這些資料輸入到電子健康紀錄（EHR）系統。