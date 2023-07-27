國民黨台北市立委參選人、市議員徐巧芯日前因在直播節目上協助購物網站業配、試吃某知名品牌堅果，導致廠商被出征，引發網友熱議；徐巧芯稱應為綠側翼手法。對此，粉專「政客爽」推測，側翼會發動此次行動是因知名實況主罵民進黨的新聞太多，也狠酸，側翼打徐吃堅果「請問是幼稚園小朋友嗎？」

針對徐巧芯吃旗下堅果產品遭出征一事，廠商日前也聲明表示，多年來僅有藝人Janet一個品牌代言人，其他電視購物獨賣商品於其自家直播平台播出之節目成員與內容，均由該單位自行設計，並非萬歲牌所安排。徐巧芯昨（26）日則發文痛批，直指綠營側翼無恥沒底線，動不動就出征，自己搞不清狀況把廠商霸凌到只能道歉，「沒看過這麼自我感覺良好又白癡的群體」。

「政客爽」今在臉書發文直言，這整起事情很簡單，就是綠營側翼自己炒作出來的無聊事，「吃個堅果都能出征，可見有多失智」。他提到，事件會爆發的背後原因，是「丁特」開嗆民進黨的新聞實在太多，側翼不知道怎麼還擊，所以才拿了徐巧芯吃堅果的事情來炒作。

「政客爽」狠酸綠營側翼，打對手吃堅果，請問是幼稚園小朋友嗎？「要不要記徐巧芯一支大過？」