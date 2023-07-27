遠百也提醒同仁做好防颱準備，出入注意安全。

因應颱風「杜蘇芮」逼近，東台灣籠罩在強風暴雨中，配合花東縣政府宣布26日晚上、27日停班停課措施，遠百集團率先宣布遠百花蓮暨花蓮愛買量販26日同步調整營業時間到20:30提前閉店，以利同仁提早返家，同時在27日再宣布遠百花蓮店27日暫停營業一天，以確保同仁安全。

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