民眾黨總統參選人柯文哲近期批評，前瞻計畫在各縣市的軌道建設進入興建高峰期，受到通膨與缺工等影響，從3909億暴增到5518億，擔心壓垮地方財政，「前瞻」變「錢沾」；對此，民進黨今開記者會批評，「罵藍罵綠突顯柯市長沒能力」。民進黨立委莊瑞雄表示，柯文哲擔任市長時，台北捷運南北環段動土時，大家都開開心心，這就好像中央請你吃大餐，結果吃完嘴巴抹一抹，就開始罵，這樣太不厚道。

莊瑞雄表示，柯文哲說話變來變去，2017年中央提出前瞻預算，各縣市首長都有在立法院表達意見，2017年4月19日，柯文哲到立法院參加公聽會表示支持和配合，他說「如果採co-pay就可以節制」；結果2017年6月13日才過兩個月，柯說，「前瞻只能蓋出孑孓館，連蚊子都孵不出來」。

莊瑞雄批評，要參選總統的人不能講話像月亮初一十五不一樣，2020年12月27日，柯又說，「前瞻計畫是一群強盜在分錢」；2023年7月26日柯稱，「前瞻是壓垮地方財政『前瞻』變『錢沾』」。

莊瑞雄指出，各個縣市政府有很多建設，是全民共識跟期待，政府錢砸下去要做什麼，就是把國家競爭力提升，行政部門編預算，送到立法院，在預算執行都要決算、監察院還要審計。

他表示，柯文哲市長任內的忠孝東路一段，東西門戶人行改善計畫都是中央補助，台北捷運南北環段動土大家都開開心心，就像中央請你吃大餐，吃完嘴巴抹一抹，就開始罵，這樣就不厚道，中央砸下前瞻，對國家的競爭力和民生都是有感的每分錢都要經過立法院監督，要爭取大位講話要厚道一點。

台北市議員苗博雅表示，他統計台北市接受前瞻有400案，算出來競爭型和非競爭型，至少拿了100億，柯文哲這是非常情緒化的發言，前瞻很多是用在民生基礎建設上，例如柯文哲自豪的「2030雙語」前瞻補助80％、班班有冷氣前瞻補助70％，台北市道路品質也是前瞻基礎建設補助，包含市民參加長照據點，都是來自前瞻的補助，也改善台北市的財政。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳也指出，前瞻計畫對於比較偏避的地區，在城鄉計畫用的最多，他舉出在馬英九政府時代，2016年對地方政府補助4333億，蔡英文上任後，對地方財源高達5933億，減輕地方財政負擔。