中共總書記習近平近日赴四川省德陽市考察三星堆博物館。（央視新聞）

據央視新聞報導，25日下午和26日下午，中共總書記習近平赴四川省廣元市、德陽市分別考察了翠雲廊古蜀道、三星堆博物館，瞭解當地推進歷史文化傳承、加強生態文明建設和歷史文化遺址發掘研究、文物保護修復等情況。

走進翠雲廊：古蜀道上的「國之瑰寶」

習近平此次考察調研的第一站，是翠雲廊古蜀道。

貫穿在川陝之間的古蜀道，曾經是千百年間進出兩地的交通要道。「噫吁嚱，危乎高哉！蜀道之難，難於上青天！」唐代詩人李白這首膾炙人口的《蜀道難》，描繪了蜀道行路之艱難，也佐證了蜀道歷史之悠久。

「一條古蜀道，半部華夏史。」當天承擔講解工作的廣元蜀道文化研究會蔡東洲教授表示，蜀道的歷史可以追溯到先秦時期。秦並巴蜀時，古蜀道中最重要的金牛道就正式開通了。李白詩中所寫的，也正是古蜀道金牛道這一段。

翠雲廊，就在金牛道上，是全國重點文物保護單位——劍門蜀道遺址的核心組成部分。它綿延300余里，有著迄今保存最完好、里程最長、數量最多的古代人工栽植驛道古柏群，被譽為「蜀道靈魂」「世界奇觀」。

翠雲廊，顧名思義，就是由行道古柏組成的綠色長廊。「翠雲廊」一名，出自清朝康熙年間劍州知州喬鉢的一首詩：「兩行古柏植何人？三百里程十萬樹。翠雲廊，蒼煙護，苔花蔭雨濕衣裳，回柯垂葉涼風度。」

目前翠雲廊三線現存古柏12000餘株，其中劍閣縣境內7803株。據瞭解，自明朝始，劍州州官就開始實行驛道古柏離任交接任制度，並沿襲至今。

千年古柏，與千年古道相伴相生，歷經風雨洗禮，見證歷史變遷，一路逶迤連綿，環雲聳翠，夾道成廊，昇華為歷史與文化交融的鮮活記憶，成為自然與人文共生的珍貴標本。

走進三星堆：驚艷世界的古蜀遺址

第二站，三星堆。26日下午，習近平來到位於四川省德陽市廣漢市的三星堆博物館，瞭解歷史文化遺址發掘研究、文物保護修復等情況。

三星堆遺址，被認為是最偉大的考古發現之一。它代表了距今4500~2900年間的古蜀文化面貌和發展水平，是同時期長江流域文化最豐富、面積最大的都城遺址。

1986年、2019年，三星堆先後發現8個祭祀坑。兩次發掘出土珍貴文物近2萬件，包括青銅大立人像、青銅神樹、青銅神壇、青銅人頭像、青銅縱目面具、黃金面具、金杖等稀世之珍。

此次習近平考察的三星堆博物館新館，總建築面積約5.44萬平方米，是西南地區最大的遺址類博物館單體建築。陳列面積2.2萬平方米，展出文物1500餘件（套），設有「世紀逐夢」「巍然王都」「天地人神」三大部分。7月27日起，新館試運行，近600件文物首次亮相。

當天，習近平還走進了三星堆文物保護修復展示中心。

這裡包括了文保工作區和參觀區兩大區域，融文物修復、文物展示、參觀體驗、科普教育等功能於一體。在這裡，遊客可以近距離、沈浸式體驗文物的修復過程、瞭解文物修復的技術方法，還可以看到部分新出土文物和三星堆考古最新成果。

注重文化傳承發展 加強生態文明建設

此次在四川考察調研，從翠雲廊古蜀道，到三星堆博物館，習近平主要瞭解當地推進歷史文化傳承和加強生態文明建設等情況。

去年6月，習近平總書記赴四川考察時，也曾關注這兩個主題。他走進眉州市三蘇祠，叮囑要敬仰中華優秀傳統文化；來到宜賓市三江口，就保護好長江流域生態環境提出要求。

時隔一年，季夏之月，再訪蜀地，習近平再次重點關注這兩件大事，這與近期相繼召開的兩次重要會議密不可分。

一是今年6月2日召開的文化傳承發展座談會。在這次座談會上，習近平強調，在新的起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明，是大家在新時代新的文化使命。他指出，「中國式現代化是中華民族的舊邦新命，必將推動中華文明重煥榮光。」

這次赴四川考察，是習近平在文化傳承發展座談會之後第三次出京考察。

本月初，習近平赴江蘇考察時，走訪了蘇州古城的平江歷史文化街區，強調要傳承弘揚中華優秀傳統文化。他在考察期間指出，建設中華民族現代文明，是推進中國式現代化的必然要求，是社會主義精神文明建設的重要內容。

另一次重要會議，是上周召開的全國生態環境保護大會。在這場時隔5年再次召開的生態文明建設領域最高規格大會上，習近平強調，全面推進美麗中國建設，加快推進人與自然和諧共生的現代化。

此次赴四川考察，是習近平在全國生態環境保護大會之後首次出京考察。實地踏訪翠雲廊古蜀道，瞭解當地加強生態文明建設等情況，再次傳遞了鮮明信息：建設中華民族現代文明，推進人與自然和諧共生的現代化，都是中國式現代化的題中應有之義。