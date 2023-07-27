由於蕁麻疹、過敏性鼻炎等疾病，造成此類疾病的組織胺這一名詞逐漸為人所知。醫師表示，許多健康食物富含組織胺，例如酪梨、巧克力、大豆、醃漬食物、雞蛋、堅果等12種食物，若民眾有莫名發炎、頭暈頭痛，可能是吃了高組織胺的食物，此時可透過暫時移除過敏食物等方法，來減少因此產生的困擾。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，人體接觸到過敏原（例如花粉、海鮮、凝集素等），細胞就會釋放出組織胺，並結合到組織胺受器，引發一連串不適反應。

他說明，組織胺是人體產生的一種胺類，也是一種神經傳遞物質。組織胺受器涵蓋的範圍廣泛，包括心血管、中樞神經、末梢神經、腸胃系統等。此時人會產生蕁麻疹、皮膚炎、頭暈、頭痛、腹瀉、過敏性鼻炎，醫師會開立抗組織胺來改善上述問題。

他並表示，許多健康食物也含有組織胺，例如起司、酪梨、巧克力、大豆、醃漬食物、雞蛋、菠菜、堅果、番茄、 醋(蘋果醋除外）、香蕉、果乾，「大多發酵的食物都含有高組織胺。」但他也表示，由於上述食物營養豐富，所以他不建議民眾完全避開，組織胺不耐的患者避開即可。

李思賢並表示，組織胺也是造成肥胖的一項原因，過多的組織胺容易引起飢餓感和糖癮，甚至腦霧；民眾若在斷食的「前一餐」減少攝取含有組織胺的食物，將有助於斷食的順利進行。