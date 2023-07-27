路透社報導，美國財政部主管國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）26日表示，拜登政府將毫不猶豫地對中國採取針對性行動，以確保美國及盟友的國安利益，並保障人權。他還稱美中須合作應對全球挑戰。

在事先準備好、向聯邦參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）提交的證詞中，夏包表示，經濟脫鉤對美中兩國都將引致「災難性」後果，且幾乎不可能實現。

夏包指出：「我在此強調，有針對性的國家安全行動和打造多元化供應鏈的嘗試都不代表（要與中國）脫鉤。我們尋求一種公平、健康的經濟關係，以使兩國受益，並支持美國勞工和企業。」

他告訴外交委員會：「必要的時候，我們將使用一套工具，以實現我們的國家安全目標。保護美國人民免受國安風險是我們的核心使命，同時也要向中國明確傳達我們的立場和意圖，以減少誤解的風險。」

拜登政府正考慮針對在中國等國家的對外私人投資實施新的限制。參院前一日以壓倒性票數通過一項立法修正案，要求美國企業投資中國半導體和人工智慧（AI）等科技時，須向聯邦機構通報。

夏包表示，美中之間的歧異包括美國對中國「非市場」（non-market）經濟行為的反對，以及北京政府提供過多支持，導致美國企業處於競爭劣勢。他還說，華府還反對中國為懲罰採取外交行動國家而切斷進口或出口的「經濟脅迫」做法。

他表示，對於中國近日針對美國企業祭出懲罰措施與發布鎵、鍺出口禁令，美國財政部也感到困擾。

他說：「雖然我們仍在評估中方行動的影響，但這些行動凸顯出美國政府努力打造韌性與多元化供應鏈的重要性。」

今年1月份接任美國財政部最高經濟外交官的夏包指出，美國與中國也必須就迫在眉睫的全球挑戰展開合作，例如氣候變遷和發展中國家日益惡化的債務困境。

他說，目前美國財政部與中方的接觸已經帶來一些紅利，包括尚比亞、迦納和斯里蘭卡的債務重組已取得進展，但仍有更多工作待完成。