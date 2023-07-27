今年全國一般大學及科技大學，四年制學士班2678系組，將招收大一新生16萬8547人。其中，包括資訊、電機、電子、電腦、通訊、半導體相關資通訊科系共361系組招生，招生人數2萬6866人，占比達全體招生名額32.31％。高教資訊平台「大學問」執行長魏佳卉認為，包然醫療在內等自然組科系，都將因為資通訊、半導體產業的磁吸作用而招生人數懸缺。

根據行政院科技會報辦公室推估我國產業數位轉型需求人才，針對具備跨領域和資通訊數位能力的高階人才，到2030年約8.3萬的人才缺口。

109學年度開始，為了解決資通訊及半導體產業人才不足，行政院推出「精進資通訊數位人才培育策略」，相關科系外加招生名額10％，擴大招生。但少子化趨勢，造成資通訊科系擴大招生，排擠其他專業領域人才培育。

魏佳卉表示，未來5年，少子化推波助瀾，國內大學新生入學人數，每年將以5000到1萬人的速度減少。國內生源不足，各大學勢必減少招生人數，但是資通訊產業的人才強勢需求，加上國家政策支持，造成年輕學子一窩蜂選擇資通訊科系，其中最大的影響就是自然組相關科系，包括機械、建築、土木、公安、醫療、基礎科學等系所，因為資通訊、半導體產業的磁吸作用而招生人數懸缺。

魏佳卉提到，以112年統測「土木與建築群」為例，考生僅有1797人，科技大學包括建築、土木、營建、水土保持、環境工程、空間設計等有39個系組招生，除了國立科大外，私立科大招生陷入困境。因為學生選擇技高時，優先選擇電機電子群而捨棄土木群專業。截至目前為止，包括北北基、桃園、新竹縣市等僅有5所技高設立土木、建築相關科別，每年招生人數不足200人。

魏佳卉也說，當前營建行業缺工，與具備工程興趣的學子多半選擇資通訊相關科系，有密不可分的關係。

魏佳卉指出，解決青年學子未來發展及產業人才需求，須從盤點國內大學招生系所量能開始，重新調整專業類別招生名額。必須面對的現實是少子化造成國內各行各業人才不足，不能因為強勢產業需求，引導學子往單一方向發展。為了顧及各領域專業人才平衡發展，可以搭配境外生招生政策，合理引進優秀的外籍青年學子來台就學，未來則成為國家產業發展的生力軍。