高雄63歲李姓男子在鳳山某大廈當保全，疑似不堪每日12小時長工時病倒請假，9天後過世，兩個兒子依法想替爸爸請領喪葬及遺屬津貼時，發現爸爸身前根本沒有保勞健保，還遭保全公司解雇，怒告公司求償108萬元。高雄地院認為，保全公司無法提出合法終止契約關係的證據，未替員工保險也違法，判賠103萬元，可上訴。

李男2020年11月起到保全公司任職，被分派到鳳山某大廈上班，以1早1晚做2休1方式輪班，每日工作時間12小時，每月工作240小時，每月工資2萬4000元。

2021年2月4日，李男因頭暈、腸胃不舒服就醫，當天就請病假，9天後不幸過世。李男的2名兒子們哀傷之餘、幫李男辦後事時，發現保全公司根本沒有幫李男保勞健保，害他們無法請領5個月喪葬津貼及30個月遺屬津貼，還在李男請病假期間、不當解雇李男。李男兒子提告求償103萬元津貼損失及5萬元薪資。

開庭時保全公司辯稱，李男到職時曾說，自己在外積欠債務，希望自己加保在職業公會，不要公司幫他加保。2021年2月1日李男上完晚班後就沒有上班，公司依勞基法「無正當理由繼續曠工3日」規定將他解雇合理。

法官認為，不論李男有無依規定請假，未按時到場工作的原因很多，保全公司不能就此認定他已離職，且保全公司無法提出已合法終止雙方契約關係的證據。經查閱該公司的勤務日誌表，發現李男過世前確實曾打電話與同事調班、請假，判李男與公司的僱傭契約關係存在到死亡為止，加上保全公司沒有幫李男投保勞健保，應賠償103萬元，可上訴。