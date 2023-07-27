大陸5月規模以上工業企業利潤年減為12.6％，最新數據顯示，6月規模以上工業企業利潤年減收斂至8.3％。陸統計局指出，上半年該數據年減16.8％，降幅較1～5月、首季分別收窄2.0、4.6個百分點，累計利潤降幅自年初以來逐月收窄，工業企業利潤穩步恢復。

陸統計局工業司統計師孫曉表示，七成以上行業盈利較一季度改善，製造業盈利改善明顯。上半年，在41個工業大類行業中，有30個行業利潤年增速較一季度加快，或降幅收窄、由降轉增，占比超七成。製造業帶動工業企業利潤改善作用較強。上半年，製造業利潤降幅較首季收窄9.4個百分點，帶動規上工業利潤降幅較首季收窄7.4個百分點。

孫曉指出，消費品製造業方面利潤加快回升。隨著擴大內需政策措施發力顯效，市場需求逐步釋放，多數消費品製造行業利潤改善。上半年，在13個主要消費品製造行業中，有10個行業利潤同比降幅較首季收窄或由降轉增，占76.9％。