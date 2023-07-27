小鵬汽車ADR在26日飆漲，最高一度漲逾42％，收盤漲26.69％報19.46美元。小鵬汽車港股27日開盤後一度漲逾29％，現漲27.52％報77.15港幣，成交值已逾18.86億港幣。
倘若交易順利完成，福斯汽車集團將獲得一個小鵬汽車董事會觀察員席位，也會是排在創辦人何小鵬、阿里巴巴之後的小鵬汽車第三大股東。雙方預計在合作初期將共同開發兩款針對中國市場中型車市場的福斯品牌電動車型。
福斯汽車26日宣布，將與中國小鵬汽車合作，並有向小鵬汽車增資約7億美元，以每ADR約15美元的價格買入小鵬汽車約4.99％的股權。消息帶動小鵬汽車股價狂飆，現港股漲近三成。
小鵬汽車ADR在26日飆漲，最高一度漲逾42％，收盤漲26.69％報19.46美元。小鵬汽車港股27日開盤後一度漲逾29％，現漲27.52％報77.15港幣，成交值已逾18.86億港幣。
倘若交易順利完成，福斯汽車集團將獲得一個小鵬汽車董事會觀察員席位，也會是排在創辦人何小鵬、阿里巴巴之後的小鵬汽車第三大股東。雙方預計在合作初期將共同開發兩款針對中國市場中型車市場的福斯品牌電動車型。
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