據住展雜誌今（27）日公布的最新統計，北北桃今年第二季新成屋、預售屋平均議價率全創新低，台北市平均議價率約10.36％，新北市約9.79％，桃園9.09％，總體來觀察，有實價登錄2.0制度提供房價參考，因此儘管普遍沒讓利，但也賣得動，因此房價並不好殺。

住展雜誌公布最新調查指出，北北桃今年第二季新成屋、預售屋平均議價率全創新低，台北市平均議價率約10.36％，較去年同期下滑1.3個百分點；新北市平均議價率約9.79％，年減1.91個百分點；桃園市平均議價率約9.09％，跟去年同期相比，下滑1.97個百分點。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖說今年來新建案市場整體人氣、買氣表現平淡，但多數新建案並沒有比較好殺價，北北桃新建案第二季平均議價率都在歷史新低點，之中台北、桃園更是連二年下滑，新建案議價空間僅約一成左右。

成采錡認為，新建案議價率下滑，除業者因高營建成本堅持建案價格，也與預售屋實價登錄有關。隨著房市買氣走緩，預售屋實價登錄有助於業者提出更準確的產品定價策略，為建案設定「沒讓利也賣得動」的總價範圍。

另外，再加上多數消費者踏入接待中心前，會先看過實價登錄揭露價格，因此建案合理開價有助於縮短買賣雙方議價時間，今年北台灣主要重劃區紛紛出現開價貼近區域行情的新案。

成采錡指出，平均地權新制實施後，現在業者為新案開出不合理的高價，不僅會提高建案銷售難度，更可能成為出頭鳥，遭有心檢舉人士盯上，因此預料在預售屋實價登錄及檢舉獎金制度建立後，「開價嚇死人、成交笑死人」的情況將成為歷史。