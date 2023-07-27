台北地檢署偵辦內政部營建署雲林綠電弊案，有重大發展！檢方發現，涉及行賄營建署道路工程組組長張之明的業者陳登來，另涉多起營建署標案官商勾結並行賄高官，日前聲押禁見陳登來失敗，提起抗告，台灣高等法院支持檢方見解，發回台北地院重裁，北院二度召開羈押庭後，裁定將陳登來羈押禁見。據悉，由於檢調懷疑，陳登來另涉營建署雲林綠電案行賄高官，身為案情核心的陳男被收押後，預料案情將擴大發展。

另張之明、「白手套」立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍不服遭收押禁見，向高等法院提起抗告，但高院裁定駁回，張之明、張騰龍2人遭羈押禁見確定。

北檢查出，營建署2021年、2022年辦理雲林縣太陽能光電板設置案、前瞻計畫雲林縣道路改善工程補助案、市區道路規劃電腦軟體採購案時，業者透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍擔任「白手套」，招待營建署道路工程組組長長張之明喝花酒，飲宴並行賄數百萬元。

北檢7月13日聲押禁見張之明、張騰龍、業者陳登來、江俊昇4人，法官裁定張之明、張騰龍2人羈押禁見，另審酌陳登來坦認部分行賄事實，江俊昇承認行賄，裁定陳以300萬元、江以70萬元交保。

北院裁定指出，依陳登來供述、羈押聲請書所載各項證據及卷附證據資料，足認陳犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串供之虞，但審酌陳坦認聲請書所載參與行賄之主要事實，另同案收受賄絡之公務員已收押，裁定陳以300萬元交保，並命禁止與本案相關之人聯繫，如果檢察官提出相當證據證明陳有與該等人聯繫，得再命羈押。

但北檢認為，陳登來與張之明、「白手套」張騰龍2人對於行賄金額、情節說法不一，加上陳登來疑另涉其他營建署貪汙案，尚有多位公務員共犯及證人未到案，有羈押必要，7月19日向台灣高等法院提起抗告。

高院審酌陳登來與張之明、張騰龍2人供述不一，且依據檢察官所附調查局通信監察資料，顯示陳登來另涉其他貪汙案，有共犯及證人未到案，有羈押之虞，發回北院重裁。北院7月25日二度開羈押庭，認為陳登來有收押禁見的必要性，裁定將陳登來羈押禁見。

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