已經擔任中國大陸外交部長10年的中央政治局委員、中央外事辦主任王毅回鍋外長，相信再任中央港澳工作領導小組副組長。

星島日報分析，王毅擔任國務委員兼外長期間，已是中央港澳小組副組長，去年香港移交25周年還陪同習近平到港考察。今年3月兩會之後，政治局常委丁薛祥兼任港澳小組組長，據澳門新聞界4月訪京獲得的消息，共有5名副組長，包括身兼國務委員的秦剛。換言之，秦剛只當了4個月副組長，又交給王毅。

秦剛「神隱」1個月，真相撲朔迷離，但卸任外長並不令人意外。畢竟外長是國家的門面，長期「失蹤」不僅影響大國外交，而且各種傳言滿天飛，也影響國家形象。外界此前猜測熱門外長人選，包括：中共中央對外聯絡部部長劉建超、外交部副部長馬朝旭、中央國安辦常務副主任劉海星。3人均為正部級，劉海星也出身外事系統，「雙劉」都是中共中央委員，沒有料到王毅重操舊業。

北京需要這位外交老將重返第一線，穩住局面，而且有了秦剛的「前車之 鑑」，考核外長人選也須更加審慎，保證「萬無一失」。但王毅已經70高齡，相信只是過渡性安排，兼任一段時間之後可能交給「雙劉一馬」的其中一人。