台北市議員苗博雅（左起）、民進黨立委劉世芳、莊瑞雄、台北市議員許淑華27日舉行「罵藍罵綠，凸顯柯市長沒能力」記者會。（姚志平攝）

民眾黨總統參選人柯文哲在台北市長任內，欠下北流1.9億工程款，債留台北市長蔣萬安，柯文哲甚至指稱文化部的公文跑太久才導致，對此，文化部反「別牽拖」，而民進黨議員許淑華今也在民進黨立院黨團記者會上秀出公文直指，柯文哲根本沒通知過文化部要參與開會調解，是直到最後要付款了才通知文化部，根本是把爛攤子丟給別人。

許淑華指出，北流爭議從2021年就調解，新工處代表並沒有通知文化部要進行調解，片面跟廠商協議，直到2022年5月4完成調解1.9億，去年4月文化部才收到一張履約爭議公文，去年5月柯市府調解完，在去年6月27日才發公文告訴文化部，調解款總共1.9億。

許淑華批評，柯文哲說「他蓋他負責」，卻要文化部埋單，突襲文化部要付錢，後來文化部在去年7月告訴他，北流總預算從45億興建費用，調到60億，後續要1.9億不可能支付，因為從來沒有通知過文化部。

許淑華說，蔣萬安只好接爛攤子答應支付，接下來要提追加預算或編列，柯文哲一直以來罵國、民黨兩黨，卻債留蔣市府，除了1.9億北流的調解款外，北藝還有2.3億爭議，兩項就高達4.21億。

許淑華批評，柯市長在卸任前，還動用二備金，把救命錢當畢業典禮，燒了十天8400萬，參觀人次還沒破10萬，而不是用公務預算編列1.9億，這就是柯文哲的鬼話連篇，他說財政紀律很重要，但他的哲學就是把爛攤子丟給別人。