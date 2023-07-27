杜蘇芮來襲台東利稻部落突停電，預估影響300人。（蔡旻妤攝）

杜蘇芮颱風來襲，台東縣海端鄉利稻村今天早上7時30分停電，影響人數約300人，目前電力尚未恢復。

台東縣海端鄉利稻村今天早上7時30分停電，影響人數約300人。（讀者提供／蔡旻妤台東報導）

另外，台20線利稻－初來路段原本預計今日早上7時通車，但因道路多處需搶修，故變更為15時，並視搶修狀況安全無虞後，再行公布通行。

台東縣海端鄉利稻村今天早上7時30分停電，影響人數約300人。（讀者提供／蔡旻妤台東報導）

台電表示，杜蘇芮颱風侵襲統計到27日7點30分有4405戶曾停電，目前仍停714戶，已復電3691戶。今天各服務所已派員巡視受損情形， 8點再動員32名人力進行搶修，除部分道路坍塌無法搶修外，其餘事故盡速搶修復電。