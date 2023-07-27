值班警員賴立昇開車載朴男至新竹高鐵站，所幸朴的私人物品已被民眾拾獲並送至台中站。（新竹市警局提供／王惠慧新竹傳真）

1名來自韓國首爾的朴姓男子，從台北搭高鐵至新竹拜訪友人，卻不慎遺失護照、筆電背包在高鐵，情急之下到到東勢派出所求助，值班警員賴立昇見狀，立刻安撫朴的心情，隨後開車載朴至新竹高鐵站，所幸朴的私人物品已被民眾拾獲並送至台中站，讓朴鬆一口氣，也很感謝警方「即刻救援」。

警方指出，朴男於昨晚8點多慌忙跑進勢派出所，急得像熱鍋上的螞蟻，不停比手畫腳、中英文夾雜向警方求助，指出自己從台北搭高鐵至新竹訪友，卻不慎將護照、筆電及背包，遺失在高鐵車廂內，警員賴立昇見狀，立刻開車載他到新竹高鐵站詢問。

員警陪同朴男至新竹高鐵站，賴立昇主動詢問鐵警及服務台，經多方查證且提供相關資料，得知朴男的護照、筆電及隨身背包目前由民眾拾獲並送至台中站，這時朴男才鬆了一口氣，不斷感謝員警的幫忙，並且要求員警一同合照留念。

新竹市警局第二分局長林昆達說，為民服務是警方極力推行的目標，尤其對於有急難救助民眾，警方皆能義不容辭地以各種方法提供幫助，讓民眾感受到警察的溫馨與友善。