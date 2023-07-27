中颱杜蘇芮來襲，屏東縣27日停班停課，但除了恆春半島及山區外，很多鄉鎮一早都呈現無風無雨的狀態，對此，縣長周春米強調，颱風已登陸，全屏土石流潛勢溪流達黃色警戒40條，屏東仍壟罩在颱風威脅中，沿海離島及低窪地區應慎防淹水。

屏東縣27日一早除了恆春半島及山區外，其餘平地鄉鎮幾乎呈現無風無雨狀態，即使下雨也是一陣一陣的小雨，不禁令人有「爽放颱風假」的感覺，不過周春米指出，屏東仍籠罩在杜蘇芮颱風威脅中，依災害應變中心資料顯示，霧台、三地門、瑪家、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等原鄉，累積雨量已達280毫米以上，土石流潛勢溪流達黃色警戒40條。

周春米強調，山區應加強警戒土石流及崩塌災害，沿海離島及低窪地區，仍不可掉以輕心，須慎防淹水災害。

縣府指出，縣府團隊及國軍自26日起協助部落、低窪地區或獨居長輩、弱勢民眾預警性撤離，截至27日上午9點，統計已撤離323人，分別為滿州鄉70人、霧臺鄉24人、來義鄉196人、獅子鄉4人、牡丹鄉21人、枋寮鄉8人，除部分依親外，收容安置110人。