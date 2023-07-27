雲動力資訊創辦人暨執行長莊志仁表示，雲動力資訊與資策會攜手合作，透過媒合會匯聚Google Cloud最新AI技術，並為企業量身打造符合國際市場趨勢的AI雲端解決方案，扎實的為企業提升營收，並推動各式合作、激發創新，共同開發新服務和應用。

這次服務媒合會Google Workspace台灣銷售總監江鳴雷介紹AI世代協作雲，讓使用者與生成式AI協作，只需使用簡單的關鍵提示詞Prompt，即可快速生成各式內容，為企業提供強大的全新工作方式。Google Cloud台灣業務經理李長軒針對零售產業新推出的AI解決方案，透過AI為顧客提供更精準的產品推薦，在海外客戶應用實例中大幅提升零售商銷售業績。

雲動力資訊2022年12月獲得Google Cloud基礎架構專業認證，為台灣唯一具備「雲端開發能力」的Google Cloud合作夥伴，已協助數十家企業開發各式原生的雲端服務，雲動力資訊在Google支持下發展雲端建構、資安、應用開發等技術力，協助製造業、零售業、公部門、娛樂產業及Web 3.0等領域的革新發展，並導入生成式AI以及各式Google Cloud AI服務。