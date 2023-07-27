雲端及AI伺服器興起，不僅為電源產品帶來龐大需求，規格也大幅升級，康舒深耕工業用電源多年，與IBM等網通及雲端伺服器大廠有深厚合作關係，看好美國基礎建設及雲端伺服器前景，康舒透過美國子公司「AcLeap Power (USA) Inc.」以5.05億美元收購ABB集團旗下電源轉換部門「Lineage Power Holdings Inc.」100%股權，並於日前完成收購，由於ABB電源轉換部門客戶涵蓋IBM、谷歌、思科、HPE及亞馬遜等大廠，讓康舒在北美市場5G電信網通、AI伺服器/資料中心市場佈局邁大步。

目前康舒除雲端伺服器相關電源產品，尚有Switch(交換機)DVR、Network storage、Network security等網通電源，在高瓦數伺服器電源部分亦已有成果，據了解，3000瓦伺服器電源模組於今年開始量產，更高瓦數的電源模組正在與客戶開發中，火力全開搶攻AI伺服器等高速運算商機。

就各產品來看，康舒企業用電源營收約占電源事業逾50%，消費用電源則占40%多，其中伺服器相關產品在企業用電源的占比已過半，據此推估，伺服器約占整體電源事業的逾30%，隨著美國雲端伺服器品牌廠大手筆資本支出加速建置AI伺服器，伺服器及雲端網通相關電源產品佔比可望進一步提升，成為康舒營運成長新動能。

受到終端客戶需求疲弱影響，康舒第2季合併營收為49.34億元，季減4%，不過康舒預期，今年第2季將是全年谷底，在完成ABB客戶收購後，康舒業績可望自7月起展現強勁成長力道，下半年業績將遠優於上半年。