何昌霖、黃崇峻、劉凱杰、李東翰及李皓宸日前與經紀人上節目接受主持人Toto訪問。（POP Radio提供）

製作無數經典演唱會的「必應創造」，近年投入藝人經紀事業，2020年開始招募對演藝工作懷抱夢想的新人成為旗下練習生，上月從驗收中脫穎而出的練習生何昌霖、黃崇峻、劉凱杰、李東翰及李皓宸（多多），日前首次舉辦戶外快閃，在西門町火力全開cover韓團舞曲〈But I Like You〉，該影片放上YouTube後，意外成為原唱韓國男團「BOYNEXTDOOR」原曲MV相關推薦的影片之一，且近日更受邀上POP Radio聯播網《幕前幕後偷偷看》節目受訪，與主持人Toto分享成為練習生的甘苦談。

何昌霖和周杰倫一樣同屬摩羯座，表演科班出身，節目上被問到未來最期待的出道模樣？身為獨子的他秒答：「男團！」原因是他喜愛團體生活、照顧別人，「很嚮往未來能像五堅情出道模式，他們各有特色、會唱又會說實力堅強，尤其經常能帶給粉絲新鮮感和幽默感，讓人體會到『聚是一團火，散是滿天星』的能量」；曾參加過選秀節目《Be The One A級戰場》的黃崇峻與劉凱杰，其中黃崇峻對創作感興趣，希望未來有機會替自己的男團創作寫歌，劉凱杰則從國小就立定志向，笑說「天生骨子裡就有要當藝人的渴望」。

透過「校園選秀」被挖掘出的李東翰與李皓宸（多多），分別在15、16歲就加入練習生行列，離家獨自參與訓練更得兼顧學業，小小年紀就得不斷調適心情。對舞蹈特別感興趣的李東翰說：「過去我曾是個愛打電動的小孩，直到有一天看到韓團BTS成員朴智旻跳舞的影片大受感動，激起了想成為唱跳歌手的決心！」多多則是視易烊千璽、王嘉爾為偶像，期許自己能像他們除了有男團身分能歌善舞，「我最大夢想，是希望有朝一日可以開一場大型演唱會讓家人因為我而驕傲」。

節目中，主持人Toto安排一段「靈魂拷問」環節測驗練習生的臨場反應，被問到「經紀人有沒有偏心對誰特別好、特別照顧？」多多立刻搶答「有」！原以為這題離間成功將掀起一場內鬨，沒想到多多卻解釋：「其實經紀人哥哥姐姐真的很偏心，他們都把心放在我們身上，完全不會照顧自己，尤其常常為了處理我們的工作或影片熬夜到兩、三點還不能睡！」5個大男孩將於30日下午在信義區舉行「街頭快閃」，詳情請上「真星製造研究所」FB或IG查看完整資訊，而節目完整訪談內容也是30日晚上於POP Radio《幕前幕後偷偷看》播出。