國民黨立委參選人羅智強日前質疑前行政院長蘇貞昌任內危橋補助政策跳票，至今仍逾2成受損橋樑未修，無疑草菅人命。交通部27日赴行政院會報告「全國縣市政府橋樑安全檢測情形及精進作為」時強調，全國101座危橋重建補強已完成，各縣市若有橋樑維護需求，可提出補助申請，預計8月現勘、10月核定補助計畫。

行政院長陳建仁指出，2019年10月南方澳大橋意外事件後，政院要求各機關全面盤點各地危橋，並於2020年2月14日核定「協助縣市政府加速受損橋梁計畫」，總經費14.26億元，為期3年，就全國101座危橋進行重建或補強；此後行政院公共工程委員會每月專案協調、督導各部會執行計畫，當前101座橋梁均已完成。

陳建仁說，整建後橋樑可提升安全及服務水準，並降低長期維護成本，為使各橋樑落實日常養護、維修，政院於2020年7月21日頒布橋樑維護作業要點，明定全國所有車行橋樑強制納入所屬車行橋樑管理系統，並導入中央機關評鑑機制，督考橋樑管理機關定期辦理檢測和維修，交通部也訂定催告、輔導及協助作為，並協助匡列經費。

交通部公路總局長陳文瑞報告指出，改建前橋樑主要問題有鹽害、橋基裸露、混凝土剝落、鋼筋鏽蝕，經過計畫補助後，完成橋樑延壽、符合規範、確保橋樑安全、降低橋樑長期維護成本、提高橋樑服務水準、消除用路人對橋樑安全疑慮。

陳文瑞表示，全國橋樑共2萬6187座，當前全數納管，其中車行橋樑佔2萬3003座佔最多，其次是人行天橋1820座、鐵道橋樑1364座，而車行橋樑又有1萬6816座為縣市政府管轄，其餘為交通部轄下部會，縣市政府應建置橋樑基本資料、定期檢測、辦理維修及補強，並即時輸入橋樑管理資訊系統，中央則是協助督導和評鑑。

陳文瑞說，自橋樑維護作業要點頒布後，2022年各縣市檢測率已達100％、維修率78.87％，現在各縣市還在積極辦理維修中；相關經費將由主計總處透過汽燃費逕撥統籌分配款，供地方政府辦理維管、檢測及維修，若所需經費較多，也可透過申請由中央於生活圈計畫進行補助。

陳文瑞最後指出，公路總局已於7月5日發函各地方政府，轄管公路系統橋樑如有U≧3應於1年內維護的橋樑構件，可循行政程序提出補助申請，當前交通部正在搜集相關計畫，預計8月展開現勘、10月核定相關申請案。