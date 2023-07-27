根據內政部低度用電調查，全國待售新成屋去年第四季增至8萬2307宅，數量創下統計以來新高，一方面受到近兩年完工量都超過10萬戶，是近13年來完工量最大的時間，加上去年下半年市場買氣衰退，導致去年第四季的待售新成屋數量攀升。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察數據結構來看，待售新成屋的數量緩步攀升，新北市、桃園市、台中市就佔了其中的5成，顯示重劃區多且推案量大的區域，似乎都有待售新成屋數量較多的狀況，且屋齡2~5年的數量約有3.8萬戶，倘若趨勢沒有改變，可能有3~4萬戶未來會遇到建商囤屋稅2.0的問題。

統計顯示，2020下半年到2021下半年，全國待售新成屋維持在7萬戶左右，不過2022年呈現上升趨勢，2022年第四季增加至8.2萬戶，創下統計以來新高，其中有54%都是屋齡2年內的待售新成屋，推估應該與2021使照核發10.5萬戶與2022年11.2萬戶有關，過去預售推案開始進入大量完工期。

若以區域來看，房市大量推案區也是待售新成屋數量較多的區域，包括新北有1.7萬戶，桃園1.4萬戶，台中1.3萬戶，高雄8486戶，台南7056戶與台北市的3752戶，新竹市與新竹縣也有5600餘戶。

曾敬德表示，待售新成屋數量增加，一來與過去預售大量推案完工有關，二來去年下半年開始平均地權條例討論發酵，市場投資買氣退場，整體交易放緩，也會導致新成屋去化速度放緩，加上央行的連續性升息等干擾，都可能是導致待售新成屋數量緩步增加原因。